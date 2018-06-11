Канцлеру Австрии угрожают расправой из-за закрытия мечетей - СМИ

Себастьян Курц (фото - Liga.net)

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Согласно сообщению, Себастьян Курц получает угрозы из-за планов правительства закрыть семь мечетей и выслать имамов

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Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц стал получать угрозы на фоне планов правительства закрыть семь мечетей и выслать из страны десятки имамов. Об этом сообщает местное издание ÖSTERREICH.

Согласно сообщению, в ведомстве федерального канцлера Австрии подтвердили, что Курцу неоднократно угрожали в соцсетях расправой – как в комментариях, так и в личных сообщениях.

Отмечается, что МВД Австрии открыло угроловное производство по факту угроз.

Кроме этого сообщения с угрозами изучает ведомство по вопросам борьбы с терроризмом.

Скриншот: ÖSTERREICH

8 июня австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что Австрия вышлет из страны нескольких имамов, которые получают финансирование из-за рубежа, и закроет семь мечетей, поскольку они считаются местом распространения "политического исламизма".

Cпикер по вопросам безопасности австрийского парламента Петер Пиль заявил, что Турция организовала глобальную шпионскую сеть для выявления оппонентов президента Реджепа Эрдогана по всему миру.