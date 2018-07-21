Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
21.07.2018, 12:38

Капитан не дал шанс спастись: в Миссури на озере утонули 17 людей

Капитан не дал шанс спастись: в Миссури на озере утонули 17 людей - Фото
Скриншот видео

Перед прогулкой на лодке капитан судна посоветовал пассажирам не надевать спасательные жилеты

Реклама
Реклама

В США в штате Миссури на озере Тейбл-Рок при крушении прогулочной лодки утонули 17 человек. Об этом сообщает BBC.

Девятеро погибших были членами одной семьи.

"Я потеряла всех своих детей, я потеряла мужа, я потеряла свекровь, я потеряла свекра, я потеряла дядю, я потеряла сестру и племянника. Я в порядке, но это действительно тяжело", - рассказала член этой семьи.

Как рассказали выжившие пассажиры, капитан лодки посоветовал пассажирам не надевать спасательные жилеты, потому что они не понадобятся. Он сам выжил.

Всего на борту был 31 пассажир. Во время прогулки испортилась погода, поднялся сильный ветер.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: США, лодка, Миссури, утонули, спасательные жилеты, капитан
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
США и Турция согласовали план действий по северу Сирии
Мир США и Турция согласовали план действий по северу Сирии
Если игнорировать химатаки, то новые будут рядом с нами - Хейли
Мир Если игнорировать химатаки, то новые будут рядом с нами - Хейли
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 