Каталония разрывает протокольные отношения с испанской монархией

Ким Торра (фото - Getty Images)

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Ким Торра до последнего надеялся, что Филипп VI попросит прощения за отношение к каталонцам после реферндума

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Глава женералитета Каталонии Ким Торра заявил о разрыве протокольных отношений с королевским двором Испании. Об этом сообщает El Mundo.

Члены каталонского правительства больше не будут посещать мероприятия, организованные королевским двором, а представителей монархии перестанут приглашать на мероприятия властей Каталонии.

Кроме того, Торра объявил о том, что уходит с поста почетного вице-президента фонда принцессы Жиронской, одним из попечителей которого является король Испании.

По словам чиновника, он до последнего надеялся, что Филипп VI "подумает и попросит прощения за то, что покровительствовал жестокости" на референдуме о независимости Каталонии.

Приэтом Торра не отказался от участия в открытии Средиземноморских игр в каталонском городе Таррагона. Там он намерен вручить королю, который также будет присутствовать на мероприятии, доклад о "насилии на референдуме".

14 мая парламент Каталонии со второй попытки избрал 55-летнего Кима Торру главой регионального правительства.