Каталония разрывает протокольные отношения с испанской монархией

Глава женералитета Каталонии Ким Торра заявил о разрыве протокольных отношений с королевским двором Испании. Об этом сообщает El Mundo.
Члены каталонского правительства больше не будут посещать мероприятия, организованные королевским двором, а представителей монархии перестанут приглашать на мероприятия властей Каталонии.
Кроме того, Торра объявил о том, что уходит с поста почетного вице-президента фонда принцессы Жиронской, одним из попечителей которого является король Испании.
По словам чиновника, он до последнего надеялся, что Филипп VI "подумает и попросит прощения за то, что покровительствовал жестокости" на референдуме о независимости Каталонии.
Приэтом Торра не отказался от участия в открытии Средиземноморских игр в каталонском городе Таррагона. Там он намерен вручить королю, который также будет присутствовать на мероприятии, доклад о "насилии на референдуме".
14 мая парламент Каталонии со второй попытки избрал 55-летнего Кима Торру главой регионального правительства.