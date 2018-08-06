Катар обманом получил право проведения ЧМ-2018 - Блаттер

Йозеф Блаттер (фото - FIFA)

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Экс-президент ФИФА в своей книге написал, что за Катар голосовали, даже не посмотрев доклад по возможности проведения там чемпионата

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Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что Катар выбрали для проведения чемпионата мира в 2022 году в результате сговора. Об этом он написал в своей книге, передает The Times.

Блаттер отметил, что никто не читал доклад и вывод инспекции по кандидатам на проведение ЧМ-2022, а члены исполнительного комитета ФИФА уже наперед определились в выбором.

В докладе говорилось о невозможности проводить чемпионат в Катаре.

Блаттер считает, что свою роль в голосовании отыграл бывший член комитета ФИФА Мишель Платини, который утвердился в своем решении после ужина с катарским шейхом.

В 2014 году британская газета Sunday Times опубликовала статью, в которой утверждала, что за поддержку кандидатуры Катара как страны-хозяйки ЧМ-2022 чиновники ФИФА получили взятку в сумме около $5 млн.

В апреле 2017 года прокуратура Франции начала расследование обвинений в подкупе при выборе стран-хозяек чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов.