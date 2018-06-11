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11.06.2018, 22:41

Катар подал на Арабские Эмираты заявление в Международный суд

Катар подал на Арабские Эмираты заявление в Международный суд - Фото
Фото: flickr.com/photos/qatarearth

Речь идет о выдворении граждан Катара из ОАЭ

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Правительство Катара подало на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заявление в Международный суд ООН из-за нарушения прав человека. Об этом сообщает Reuters.

"В заявлении Катара в Международный суд ООН подробно расписано, что действия ОАЭ привели к разрушительным последствиям в области прав человека для граждан и резидентов Катара", - говорится в заявлении катарского правительства.

Речь идет о выдворении граждан Катара из ОАЭ, отказе им во въезде или проезде через территорию страны, закрытие воздушного пространства и морских портов ОАЭ.

Как заявляют в катарском правительстве, такие действия противоречат Международной конвенции по устранению всех форм расовой дискриминации, включая дискриминацию по национальности.

Власти Катара потребовали денежную компенсацию за нанесенный ущерб, однако, не указали сумму, которую хотят получить.

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Теги: Катар, оаэ, Международный суд ООН в Гааге, дискриминация
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