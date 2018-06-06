Катар заявил о стремлении вступить в НАТО

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Вступление в Североатлантический альянс является стратегической целью, подчеркнул министр обороны Катара Халед бен Мухаммед аль-Атыйя

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Вступление в НАТО является долгосрочной стратегической целью Катара. Об этом во вторник, 5 июня, заявил министр обороны Катара Халед бен Мухаммед аль-Атыйя, сообщает Deutsche Welle.

По его словам, страна является "главным внеблоковым союзником" Североатлантического альянса.

Министр отметил роль Катара как одной из наиболее важных "стран региона в вопросе качества вооружения".

"Доха способна разместить один из специализированных центров НАТО", - подчеркнул аль-Атыйя.

Саудовская Аравия планирует вырыть морской канал вдоль сухопутной границы с Катаром, превратив таким образом соседнее полуостровное государство в остров.