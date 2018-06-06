Катар заявил о стремлении вступить в НАТО

Вступление в НАТО является долгосрочной стратегической целью Катара. Об этом во вторник, 5 июня, заявил министр обороны Катара Халед бен Мухаммед аль-Атыйя, сообщает Deutsche Welle.
По его словам, страна является "главным внеблоковым союзником" Североатлантического альянса.
Министр отметил роль Катара как одной из наиболее важных "стран региона в вопросе качества вооружения".
"Доха способна разместить один из специализированных центров НАТО", - подчеркнул аль-Атыйя.
Саудовская Аравия планирует вырыть морской канал вдоль сухопутной границы с Катаром, превратив таким образом соседнее полуостровное государство в остров.