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06.06.2018, 08:37

Катар заявил о стремлении вступить в НАТО

Катар заявил о стремлении вступить в НАТО - Фото
Фото: скриншот видео

Вступление в Североатлантический альянс является стратегической целью, подчеркнул министр обороны Катара Халед бен Мухаммед аль-Атыйя

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Вступление в НАТО является долгосрочной стратегической целью Катара. Об этом во вторник, 5 июня, заявил министр обороны Катара Халед бен Мухаммед аль-Атыйя, сообщает Deutsche Welle.

По его словам, страна является "главным внеблоковым союзником" Североатлантического альянса.

Министр отметил роль Катара как одной из наиболее важных "стран региона в вопросе качества вооружения".

"Доха способна разместить один из специализированных центров НАТО", - подчеркнул аль-Атыйя.

Саудовская Аравия планирует вырыть морской канал вдоль сухопутной границы с Катаром, превратив таким образом соседнее полуостровное государство в остров.

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Теги: нато, Катар, Халед бен Мухаммед аль-Атыйя
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