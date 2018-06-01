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Боты:
01.06.2018, 14:43

Трагедия рейса MH17: в парламенте Нидерландов признали вину РФ

Трагедия рейса MH17: в парламенте Нидерландов признали вину РФ - Фото
Фото: Getty Images

Несмотря на единодушие во время выступлений, парламенту не удалось зафиксировать единую позицию документально

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Палата представителей нидерландского парламента единогласно поддерживает решение Нидерландов и Австралии признать Россию ответственной за катастрофу с малайзийским Боингом в 2014 году над Донбассом. Это выяснилось в ходе дебатов, которые состоялись в четверг с участием министра иностранных дел Стефа Блока. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на нидерландское издание NOS.nl.

В рамках дебатов не только коалиционные, но и оппозиционные депутаты говорили о "правильном, логическом и смелом" решение правительства возложить ответственность на Россию.

Позицию парламентариев поддержал даже Тьерри Боде, лидер партии "Форум за демократию", которая становится на сторону России по целому ряду вопросов и является враждебной к Евросоюзу. Боде всегда сомневался в независимости Совместной следственной группы, которая ведет расследование катастрофы. Однако в ходе дебатов он признал результаты расследования следственных тщательными и правдоподобными, хотя заметил, что остается "в поиске правды". "Признание ответственности России является оправданным и логичным шагом", - цитирует Боде de Volkskrant.

Несмотря на небывалое единодушие во время выступлений, парламенту не удалось зафиксировать единую позицию документально, поскольку от этого отказались "Форум за демократию" и правая "Партия свободы" (PVV).

Все политические группы палаты представителей также хотели знать, почему Бальгия и Малайзия, граждане которых тоже стали жертвами катастрофы, не поддержали решение Нидерландов и Австралии.

Несколько оппозиционных партий, среди которых "Форум за демократию", PVV, CDA и SP, хотят также проведения расследования о роли Украины. Депутат "Партии свободы" Раймонд де Рон заявил, что Украина должна быть привлечена к ответственности, "поскольку не закрыла свое воздушное пространство".

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Министр Стеф Блок заявил, что на сегодня нет достсаних достаточных ответственности Украины и призвал дождаться дальнейших выводов Совместной следственной группы. Он "не исключил ответственности Украины" в будущем. Блок добавил, что решение Нидерландов признать вину России превратило страну в объект распространения дезинформации со стороны РФ.

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24 мая 2018 года эксперты совместной следственной группы (JIT) заявили, что лайнер рейса МН17 сбила ракета, выпущенная зенитно-ракетным комплексом Бук 53-й бригады ПВО российской армии, который был доставлен на захваченную территорию Украины из Курска.

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Теги: Россия, самолет, нидерланды, MH17, падение самолета, рейс MH17
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