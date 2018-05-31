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31.05.2018, 12:51

Казахстан закрепил право Назарбаева пожизненно возглавлять Совбез

Казахстан закрепил право Назарбаева пожизненно возглавлять Совбез - Фото
Нурсултан Назарбаев (фото - LIGA.net)

Фактически норма о пожизненном председательстве Елбасы в Совбезе вступила в силу еще в 2017 году

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Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана в четверг, 31 мая, принял закон о Совете безопасности Республики Казахстан, в котором закрепляется право президента Нурсултана Назарбаева пожизненно возглавлять этот государственный орган. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Устанавливается, что первому президенту Республики Казахстан - Елбасы (лидеру нации, - ред.) в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять Совет безопасности в качестве председателя", - говорится в заключении к закону Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената.

В законе Совет безопасности Казахстана наделяется статусом координирующего конституционного органа. Прежде он был консультативно-совещательным органом. Согласно документу, Совбез будет "координировать проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности Казахстана" в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов республики на международной арене.

В феврале 2018 года министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев заявил журналистам, что Назарбаев был наделен правом пожизненно возглавлять Совбез в рамках конституционной реформы 2017 года. "Это плановая работа. У нас была проведена конституционная реформа. И в рамках конституционной реформы было определено, что Елбасы будет всегда возглавлять Совет безопасности", - пояснил Бекетаев.

После одобрения Сенатом, закон считается принятым парламентом в целом и направляется на подпись главе государства.

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26 октября 2017 года Назарбаев поручил своей администрации подготовить документы для перехода с кириллицы на латиницу, что символически отдалит эту страну от России.

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Теги: Нурсултан Назарбаев, казахстан, Назарбаев, Сенат Казахстана
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