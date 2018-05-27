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27.05.2018, 08:23

Ким Чен Ын говорит, что намерен встретиться с Трампом

Ким Чен Ын говорит, что намерен встретиться с Трампом - Фото
Ким Чен Ын (фото - kcna.kp)

Это заявление прозвучало после встречи с Мун Чжэ Ином

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о своем намерении провести саммит с президентом США Дональдом Трампом 12 июня. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что Ким Чен Ын "выразил твердое намерение" провести встречу с Трампом.

26 мая лидеры Северной и Южной Кореи встретились в демилитаризованной зоне на границе двух стран. Это уже вторая встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина.

24 мая президент США  Трамп отменил историческую встречу с Ким Чен Ыном, которая должна была состояться 12 июня 2018 года в Сингапуре. 

В этот же день сообщалось, что Северная Корея в присутствии иностранных журналистов произвела серию взрывов на полигоне для ядерных испытаний Пхунгери, назвав это его демонтажем.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп отменил встречу, так как убедился в отсутствии перспектив ее удачного исхода.

25 мая американский лидер заявил, что встреча может состояться.

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Теги: ким чен ын, дональд трамп, северная корея
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