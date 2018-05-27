Ким Чен Ын говорит, что намерен встретиться с Трампом

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о своем намерении провести саммит с президентом США Дональдом Трампом 12 июня. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Отмечается, что Ким Чен Ын "выразил твердое намерение" провести встречу с Трампом.
26 мая лидеры Северной и Южной Кореи встретились в демилитаризованной зоне на границе двух стран. Это уже вторая встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина.
24 мая президент США Трамп отменил историческую встречу с Ким Чен Ыном, которая должна была состояться 12 июня 2018 года в Сингапуре.
В этот же день сообщалось, что Северная Корея в присутствии иностранных журналистов произвела серию взрывов на полигоне для ядерных испытаний Пхунгери, назвав это его демонтажем.
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп отменил встречу, так как убедился в отсутствии перспектив ее удачного исхода.
25 мая американский лидер заявил, что встреча может состояться.