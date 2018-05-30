Ким Чен Ын хочет видеть в Пхеньяне сеть западного фастфуда - NBC

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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На саммите в Сингапуре не будут затрагивать вопросы вывода войск США из Южной Кореи, прав человека на Севере и прочие "чувствительные" темы

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КНДР не намерена в ближайшем будущем сворачивать ядерную программу и отдавать боеголовки, но готова заключить с Западом некую договоренность о мониторинге в этой сфере, а также частично открыться для инвестиций. Об этом NBC стало известно "из доклада ЦРУ", а также со слов трех чиновников.

"Все знают, что никакой денуклеаризации они проводить не собираются", - коротко объяснил положение дел один из источников, ознакомленный с докладом.

Как сообщает канал, в списке "уступок" КНДР американцам - возможность открытия в Пхеньяне фастфуд-сети "в знак доброй воли" Ким Чен Ына. Чиновники полагают, что это мирный жест в адрес Дональда Трампа, который любит еду из сетей быстрого питания, а в 2016 году говорил, что "готов обсудить с Ыном ядерные бомбы за бургером". Какой бренд могут пригласить в Пхеньян, ЦРУ не уточняет.

Эксперт по Северной Корее Зигфрид Хеккер заявил, что сеть ядерных объектов КНДР столь обширна, что процесс разоружения "может растянуться на 15 лет". Сейчас в планах Запада якобы просто поставить ядерно-ракетную программу Ына на паузу.

В рапорте речь идет о том, что лидер КНДР может согласиться на ограниченное вхождение американского бизнеса в страну, в частности, в инфраструктурной сфере и в сельском хозяйстве.

В Белом доме и Сеуле не прокомментировали NBC эти данные.

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12 июня 2018 года лидер КНДР впервые в истории может встретиться с президентом США, если стороны все-таки договорятся о проведении саммита в Сингапуре. 24 мая Трамп отменил саммит "из-за поведения Северной Кореи", но на следующий день заявил, что с Пхеньяном "состоялась продуктивная беседа".

27 мая американские чиновники прибыли в КНДР для переговоров по организации встречи лидеров стран, а 29 мая северокорейский топ-чиновник Ким Ён Чоль прибыл в Вашингтон на переговоры с госсекретарем Майклом Помпео.