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11.06.2018, 06:49

Ким Чен Ын и Трамп будут говорить о денуклеаризации - СМИ

Ким Чен Ын и Трамп будут говорить о денуклеаризации - СМИ - Фото
Ким Чен Ын и Дональд Трамп (фото - .gettyimages.com)

По данным СМИ КНДР, лидеры двух стран обсудят "постоянный и надежный механизм поддержания мира" на Корейском полуострове

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Американский лидер Дональд Трамп и президент Северной Кореи Ким Чен Ын обсудят денуклеаризацию Корейского полуострова и другие общие вопросы на встрече в Сингапуре, которая состоится 12 июня. Об этом сообщает Reuters.

"В понедельник государственное СМИ Северной Кореи заявило, что ее лидер Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп обсудят "постоянный и надежный механизм поддержания мира" на Корейском полуострове, денуклеаризацию Корейского полуострова и другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - отмечается в сообщении.

Ким Чен Ына на саммите сопровождает министр иностранных дел Ри Йонг Хо, министр обороны Но Кван Чол и сестра Ким Е Чжон.

10 июня 2018 года Трамп прилетел из Канады на исторический саммит в Сингапур. Ким Чен Ын прибыл в Сингапур на пять часов раньше Трампа.

В субботу Трамп написал в Твиттере, что ожидает от Ким Чен Ына великих дел во имя своего народа.

Саммит Ына с Трампом состоится 12 июня.

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Теги: денуклеаризация, дональд трамп, ким чен ын, саммит в Сингапуре
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