Ким Чен Ын и Трамп будут говорить о денуклеаризации - СМИ

Американский лидер Дональд Трамп и президент Северной Кореи Ким Чен Ын обсудят денуклеаризацию Корейского полуострова и другие общие вопросы на встрече в Сингапуре, которая состоится 12 июня. Об этом сообщает Reuters.
"В понедельник государственное СМИ Северной Кореи заявило, что ее лидер Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп обсудят "постоянный и надежный механизм поддержания мира" на Корейском полуострове, денуклеаризацию Корейского полуострова и другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - отмечается в сообщении.
Ким Чен Ына на саммите сопровождает министр иностранных дел Ри Йонг Хо, министр обороны Но Кван Чол и сестра Ким Е Чжон.
10 июня 2018 года Трамп прилетел из Канады на исторический саммит в Сингапур. Ким Чен Ын прибыл в Сингапур на пять часов раньше Трампа.
В субботу Трамп написал в Твиттере, что ожидает от Ким Чен Ына великих дел во имя своего народа.
Саммит Ына с Трампом состоится 12 июня.