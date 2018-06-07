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07.06.2018, 07:54

Ким Чен Ын "на коленях умолял" Трампа о встрече - Джулиани

Ким Чен Ын "на коленях умолял" Трампа о встрече - Джулиани - Фото
Ким Чен Ын и Дональд Трамп (фотоколлаж - NBC)

По словам адвоката американского президента, прошлым отказом от саммита КНДР-США Белый дом показал Пхеньяну, кто является ведущей стороной процесса

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После того, как в конце мая Белый дом решил отменить саммит КНДР-США из-за риторики северокорейских властей, тамошний диктатор Ким Чен Ын "на коленях умолял" американского президента Дональда Трампа о встрече в Сингапуре. Такую версию переговорного процесса между руководством стран озвучил адвокат хозяина Белого дома Рудольф Джулиани, пишет газета The Wall Street Journal.

По его словам, Пхеньян снова начал угрожать ядерным оружием, но администрация США в ответ заявила, что подобный фон саммиту никак не благоприятствует, и отменила его.

Поняв, что встречи лидеров не будет, Ын, как выразился Джулиани, "встал на ладони и колени, и молил" о возобновлении переговоров.

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Историческая встреча американского и северокорейского лидеров Трампа и Ына состоится 12 июня в гостинице "Капелла" на курорте Сентоза в Сингапуре.

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Теги: Рудольф Джулиани, дональд трамп, ким чен ын, кндр, сингапур, саммит
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