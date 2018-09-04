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04.09.2018, 19:11

Ким Чен Ын потерялся: его не видели уже 15 дней - СМИ

Ким Чен Ын потерялся: его не видели уже 15 дней - СМИ - Фото
Ким Чен Ын Фото: Фото: пресс-служба KOCIS

На 5 сентября у него запланирована встреча со спецпосланником президента Южной Кореи

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын уже более двух недель не появлялся на публике. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Летом северокорейские СМИ подробно описывали поездки Ким Чен Ына по стране, однако с 15 дней назад августа он исчез из информационного пространства.

В июне-августе массмедиа КНДР осветили около 30 визитов Ким Чен Ына на различные предприятия. Последний раз он появлялся перед камерами 21 августа, посетив завод про производству медицинского оборудования, а также похороны бывшего министра обороны Ким Ен Чхуна. 

2 сентября росСМИ сообщили, что от имени Ким Чен Ына в Кремль поступила телеграмма с соболезнованиями в связи со смертью Иосифа Кобзона.

Отсутствие лидера самой изолированной страны в мире привлекает внимание прежде всего потому, что 9 сентября в КНДР будут праздновать 70-летие со дня основания. Международные аналитики теряются в догадках, появится ли Ким Чен Ын 5 сентября в Пхеньяне на запланированной встрече со спецпосланником президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Ким Чен Ын не впервые исчезает из поля зрения общественности. В начале этого года он отсутствовал 18 дней, прежде чем 5 марта провел встречу с посланниками своего южнокорейского коллеги, в ходе которой заявил о приверженности денуклеаризации Корейского полуострова и желании встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Потом он снова исчез на 20 дней, а потом 25 марта внезапно появился с супругой в Пекине. Это был первый визит лидера КНДР в Китай за последние 7 лет.

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Теги: ким чен ын, кндр, северная корея
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