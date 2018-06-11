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11.06.2018, 09:15

Ким Чен Ын пригласил Дональда Трампа в Пхеньян - СМИ

Ким Чен Ын пригласил Дональда Трампа в Пхеньян - СМИ - Фото
Ким Чен Ын и Дональд Трамп (фото - Getty Images)

По информации южнокорейских СМИ, Ын приглашает Трампа приехать в июле в Пхеньян на второй раунд переговоров

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре приглашает его в июле на второй раунд переговоров в Пхеньян. Об этом сообщает южнокорейское издание Joongang Ilbo со ссылкой на источники в Сингапуре, передает The Straits Times.

По информации источников, если саммит в Пхеньяне все же состоится, то на нем речь пойдет о денуклеаризации, о чем намерены сделать заявление также и после встречи в Сингапуре. 

Саммит Ына с Трампом состоится 12 июня. 10 июня 2018 года Трамп прилетел из Канады в Сингапур. Ким Чен Ын прибыл в Сингапур на пять часов раньше Трампа.

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Теги: дональд трамп, ким чен ын, Пхеньян, приглашение
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