Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
08.06.2018, 12:16

"Ким Чен Ын" уже в Сингапуре: задержан двойник диктатора КНДР

"Ким Чен Ын" уже в Сингапуре: задержан двойник диктатора КНДР - Фото
Говард Икс (скриншот из видеозаписи)

Мужчина, который скрывается под сценическим псевдонимом "Говард Икс", разгуливал по городу и делал вид, что он - тот самый северокорейский лидер

Реклама
Реклама

Австралийского двойника диктатора КНДР Ким Чен Ына, известного по псевдониму Говард Икс, на пару часов задержала сегодня полиция Сингапура - комик разгуливал по улицам страны-города, здоровался за руку с прохожими и охотно с ними фотографировался. Мужчину полчаса допрашивали "по поводу его политических взглядов", пишет агентство Reuters.

В следующий вторник в Сингапуре состоятся переговоры между лидерами США и КНДР.

Говард Икс прибыл в местный аэропорт Чанги утром 8 июня.

Видео: Youtube/lawn flamingos

"Они хотели узнать, что у меня за политические взгляды и связан ли я с протестами в других странах", - рассказал двойник Ына.

По его словам, в полиции его пожурили за то, что сейчас "не самое удачное время" для подобных розыгрышей.

Читайте также: Ким Чен Ын "на коленях умолял" Трампа о встрече - Джулиани

Историческая встреча американского и северокорейского лидеров Трампа и Ына состоится 12 июня в гостинице "Капелла" на курорте Сентоза в Сингапуре. Вчера президент США заявил, что "все готово". Ради встречи с Ыном Трамп урежет визит на саммит G7 в Канаду.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: дональд трамп, ким чен ын, кндр, сингапур, говард икс, двойник
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Ким Чен Ын "на коленях умолял" Трампа о встрече - Джулиани
Мир Ким Чен Ын "на коленях умолял" Трампа о встрече - Джулиани
"Мир во всем мире": Сингапур выпустил медаль к саммиту США-КНДР
Мир "Мир во всем мире": Сингапур выпустил медаль к саммиту США-КНДР
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 