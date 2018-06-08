"Ким Чен Ын" уже в Сингапуре: задержан двойник диктатора КНДР

Говард Икс (скриншот из видеозаписи)

commenthover

Мужчина, который скрывается под сценическим псевдонимом "Говард Икс", разгуливал по городу и делал вид, что он - тот самый северокорейский лидер

Реклама

Реклама

Австралийского двойника диктатора КНДР Ким Чен Ына, известного по псевдониму Говард Икс, на пару часов задержала сегодня полиция Сингапура - комик разгуливал по улицам страны-города, здоровался за руку с прохожими и охотно с ними фотографировался. Мужчину полчаса допрашивали "по поводу его политических взглядов", пишет агентство Reuters.

В следующий вторник в Сингапуре состоятся переговоры между лидерами США и КНДР.

Говард Икс прибыл в местный аэропорт Чанги утром 8 июня.

Видео: Youtube/lawn flamingos

"Они хотели узнать, что у меня за политические взгляды и связан ли я с протестами в других странах", - рассказал двойник Ына.

По его словам, в полиции его пожурили за то, что сейчас "не самое удачное время" для подобных розыгрышей.

Читайте также: Ким Чен Ын "на коленях умолял" Трампа о встрече - Джулиани

Историческая встреча американского и северокорейского лидеров Трампа и Ына состоится 12 июня в гостинице "Капелла" на курорте Сентоза в Сингапуре. Вчера президент США заявил, что "все готово". Ради встречи с Ыном Трамп урежет визит на саммит G7 в Канаду.