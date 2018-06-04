Ким Чен Ын уволил трех высших военных чиновников

Дональд Трамп и Ким Чен Ын (фото - gettyimages.com)

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Увольнения произошли накануне встречи диктатора Северной Кореи и президента США, которая запланирована на 12 июня

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В Северной Корее три высших военных чиновника лишились своих должностей накануне подготовки встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters.

Источники уточнили, что возможной причиной стали разногласия в вооруженных силах КНДР из-за подходов Ким Чен Ын к Южной Корее и США.

По данным агентства Yonhap, должностей лишились начальник обороны Пак Юн Сик, начальник генштаба "корейской народной армии" Ри Мён Су и директор политбюро Ким Чен Гак.

"Это указывает на две вещи: консолидацию власти Ким Чен Ына как единственного лидера Северной Кореи и укрепление сотрудничества между партией и армией, поскольку страна стремится к дальнейшему экономическому развитию", - считает профессор университета северокорейских исследований в Сеуле Ян Му-джинь.

12 июня 2018 года в Сингапуре состоится саммит с участием Дональда Трампа и Ким Чен Ына.