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04.06.2018, 06:19

Ким Чен Ын уволил трех высших военных чиновников

Ким Чен Ын уволил трех высших военных чиновников - Фото
Дональд Трамп и Ким Чен Ын (фото - gettyimages.com)

Увольнения произошли накануне встречи диктатора Северной Кореи и президента США, которая запланирована на 12 июня

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В Северной Корее три высших военных чиновника лишились своих должностей накануне подготовки встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters.

Источники уточнили, что возможной причиной стали разногласия в вооруженных силах КНДР из-за подходов Ким Чен Ын к Южной Корее и США.

По данным агентства Yonhap, должностей лишились начальник обороны Пак Юн Сик, начальник генштаба "корейской народной армии" Ри Мён Су и директор политбюро Ким Чен Гак.

"Это указывает на две вещи: консолидацию власти Ким Чен Ына как единственного лидера Северной Кореи и укрепление сотрудничества между партией и армией, поскольку страна стремится к дальнейшему экономическому развитию", - считает профессор университета северокорейских исследований в Сеуле Ян Му-джинь.

12 июня 2018 года в Сингапуре состоится саммит с участием Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

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Теги: США, дональд трамп, ким чен ын, кндр, увольнения
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