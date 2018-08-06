Китай испытал гиперзвуковой аппарат: системы ПРО бессильны

Еще одна современная разработка КНР - истребитель J-20 (скриншот из видео)

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Летательный аппарат Xingkong-2 не показывают публике, и как он выглядит, неизвестно

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В Китае рапортовали об успешных испытаниях гиперзвукового летального аппарата Xingkong-2, "который может прорвать любую противовоздушную оборону". Об этом сообщила местная газета Global Times.

Xingkong-2 при помощи ракеты-носителя вывели на высоту 30 км над одним из полигонов на северо-западе КНР. Через 10 минут совместного полета аппарат отделился от носителя и, достигнув скорости в 5,5-6 Мах, совершил несколько масштабных маневров. После этого Xingkong-2 сел в запланированном месте.

"Звездное небо-2" разработала Китайская академия аэрокосмической аэродинамики.

Военные эксперты, на которых ссылается газета, утверждают, что этот вейврайдер ("всадник волн") можно оснащать ядерными боеголовками, а сам он якобы недоступен для поражения любыми современными средствами ПРО, потому что слишком быстрый и маневренный.

Большинство современных систем ПРО спроектированы для перехвата баллистических или крылатых ракет, которые либо медленнее вейврайдера, либо их траектория полета более предсказуемая.

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Вейврайдер использует ударную волну, возникающую в процессе полета, как несущую поверхность. Среди летательных аппаратов, которые были спроектированы по такой технологии, американские XB-70 Valkyrie и Boeing X-51 Waverider.