Китай похитил у США секретную разработку сверхзвуковой ракеты

Фото: thedigitalnews.ml

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Китайские хакеры в январе-феврале этого года взломали компьютеры подрядчиков, которые работают с военно-морским флотом США

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Китайские правительственные хакеры взломали компьютеры подрядчика военно-морского флота США и похитили секретную информацию о подводном вооружению. В частности, были похищены секретные разработки ультразвуковой противокорабельной ракеты, которой должны быть оснащены американские подлодки до 2020 года. Об этом анонимно сообщили американские чиновники, передает The Washington Post.

Взлом произошел в январе и феврале. Чиновники не уточнили, о каких подрядчиках, которые сотрудничают с ВМФ США, идет речь.

Хакеры похитили 614 гигабайт информации, связанной с американским проектом "Морской дракон".

Издание не сообщает подробности проекта ракеты, которые были получены Китаем, по просьбе военно-морских сил США.