Китай способен нанести ядерный удар по Гуаму и Японии - Пентагон

Пусковые установки DF-26 (фото - sinodefenceforum.com)

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В Минобороны США обеспокоены наращиванием темпов модернизации китайской армии, в частности - ее ракетных сил

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Приоритет ядерной доктрины Китая - поддержание своих военных объектов, способных выжить при ударе по ним и отреагировать затем "с достаточной силой, чтобы нанести неприемлемый урон врагу". При этом военные базы США в западной части Тихого и Индийского океанов и Южно-Китайском море находятся под угрозой, говорится в отчете "Военные и безопастностные тенденции с участием КНР" от офиса главы Пентагона Джеймса Мэттиса для Конгресса США.

Минобороны США пишет, что КНР ставит на вооружение "множество" не только крылатых ракеты наземного базирования, но и баллистические ракеты короткой и средней дальности.

"В Китае есть системы доставки ядерного заряда в ракетных войсках и флоте. Также недавно ВВС снова вернули в состав ядерной обороны, что в итоге приведет к созданию ядерной триады. <...> Китай вкладывает значительные ресурсы для поддержания и модернизации ограниченных, но "живучих" ядерных сил", - отмечают в Пентагоне.

Фото: sinodefenceforum.com

Как указывают военные в отчете, китайская баллистическая ракета средней дальности DF-26 (Dong-Feng 26), которую впервые показали публике в 2015 году и на параде 2017-го, способна проводить точные неядерные и ядерные удары по наземным/морским целям, включая американские базы на Гуаме и в Японии.

Термоядерная боеголовка DF-26 весит 1,2-1,8 тонны, ракета способна забросить ее на расстояние 3000-4000 км с аккуратностью до 150 метров. Запускается с мобильной установки. Эти ракеты в СМИ уже окрестили "Гуам-экспресс" или "Убийцы Гуама".

Китай настаивает, что новое поколение мобильных ракет с многозарядными боеголовками и средствами для прохождения систем ПРО предназначено для обеспечения жизнеспособности его стратегического сдерживания "перед лицом модернизации ядерных систем и комплексов ПРО в США и, в меньшей степени, в России".

Ранее издание "мозгового центра" National Interest опубликовало статью о том, что Россия, Китай или США могут "случайно" начать ядерную войну.