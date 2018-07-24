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24.07.2018, 09:30

КНДР демонтирует военный космодром Сохэ у границы с Китаем

КНДР демонтирует военный космодром Сохэ у границы с Китаем - Фото
Фрагмент спутникового фото: CNES

Разбирают стенд для испытания ракетных двигателей, а также ангар для сборки самих ракет перед выездом их на стартовую площадку

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Эксперты аналитической группы 38 North, которая занимается изучением данных о северокорейской ракетно-ядерной программе, увидели на новых спутниковых снимаках демонтаж ракетного полигона Сохэ в районе Тунчхан-ри на северо-западе КНДР. Об этом говорится в сообщении на их сайте.

На снимках, пишут OSINT-разведчики, виден демонтаж здания для сборки космических ракет-носителей перед их переносом на стартовый стол.

Кроме того, разбирается испытательный стенд для ракетных двигателей.

Месяц назад о том, что этот объект будет демонтирован, говорили в Вашингтоне.

Сохе на карте региона:

Этот полигон был создан 10 лет назад и располагал научно-исследовательскими учреждениями в округе для разработки ракет, а также башней для запуска баллистических ракет. В основном использовался для тестирования крупных двигателей Пэктусан, построенных для ракет дальнего действия вроде Hwasong-15.

Все подробности и фотографии по сносу Сохе доступны на английском языке здесь.

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Эксперты считают это "важным первым шагом" местного диктатора Ким Чен Ына по выполнению обязательств, данных на саммите 12 июня в Сингапуре с президентом США Дональдом Трампом.

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Теги: кндр, полигон, демонтаж, сохэ
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