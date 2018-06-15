КНДР и Южная Корея восстанавливают контакты военных

Фото: gettyimages.com

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Делегации из КНДР и Южной Кореи договорились о демилитаризации приграничной деревни Пханмунджом на "испытательный срок"

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14 июня делегации КНДР и Южной Кореи заключили соглашение о возобновлении военной коммуникации впервые за 11 лет. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как следует из совместного пресс-релиза двух Корей, в ходе переговоров стороны обсудили демилитаризацию приграничной деревни Пханмунджом на "испытательный срок", а также прекращение "враждебных действий" вдоль корейско-корейской границы.

"Однако по некоторым вопросам сторонам не удалось достичь согласия. Делегации не смогли договориться об установлении каналов связи между представителями военного руководства КНДР и Южной Кореи", - отмечается в сообщении.

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Переговоры на уровне министерств обороны обеих стран также не были согласованы.

"Стороны договорились в дальнейшем работать над поиском решения по этим вопросам", - говорится в совместном пресс-релизе.

26 мая 2018 года д иктатор Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретились в демилитаризованной зоне между двумя странами.