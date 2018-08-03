Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
03.08.2018, 11:58

КНДР не выполняет обязательства по ядерному разоружению - Помпео

КНДР не выполняет обязательства по ядерному разоружению - Помпео - Фото
Майкл Помпео и Ким Чен Ын (фото - пресс-служба Госдепартамента США)

Заявление главы Госдепа прозвучало на следующий день после того, как в Белом доме отчитались о получении нового письма от диктатора Ким Чен Ына

Реклама
Реклама

Северная Корея не выполняет взятые на себя обязательства по ядерному разоружению и по-прежнему нарушает многочисленные резолюции Совбеза ООН. Об этом сегодня, 3 августа, во время выступления на Азиатском форуме по безопасности в Сингапуре заявил госсекретарь США Майкл Помпео, пишет агентство Радио Свобода.

Координатор внешней политики США отметил, что до разоружения Пхеньяна "придется пройти еще долгий путь".

Такое заявление Помпео прозвучало вскоре после того, как в Белом доме вчера сообщили, что президент Дональд Трамп получил новое письмо от северокорейского диктатора Ким Чен Ына - и сразу отписал ему.

После встречи с Кимом в середине июня Трамп заверил, что тот пообещал скорую денуклеаризацию, однако позже американский лидер был осторожнее в оценках и говорил уже, что в ядерных переговорах с КНДР "нет ограничения во времени" и "спешить некуда".

Читайте также: Друг по переписке: Трамп получил еще одно письмо от Кима

В конце мая КНДР торжественно и "на камеры" ликвидировала и без того во многом нерабочий ядерный полигон Пхунгери. 12 июня 2018 года Трамп и Ким встретились на историческом саммите в Сингапуре, подписав документ о денуклеаризация КНДР под гарантии США в течение 2,5 лет

31 июля The Washington Post сообщила, что "есть признаки, что КНДР строит новые межконтинентальные баллистические ракеты, которые могут достичь США".

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Майкл Помпео, денуклеаризация, кндр, ядерное оружие, договоренность
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
КНДР продолжает создавать новые баллистические ракеты - WP
Мир КНДР продолжает создавать новые баллистические ракеты - WP
Трамп готов говорить с Ираном без условий, а у Тегерана оно есть
Мир Трамп готов говорить с Ираном без условий, а у Тегерана оно есть
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 