КНДР не выполняет обязательства по ядерному разоружению - Помпео

Майкл Помпео и Ким Чен Ын (фото - пресс-служба Госдепартамента США)

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Заявление главы Госдепа прозвучало на следующий день после того, как в Белом доме отчитались о получении нового письма от диктатора Ким Чен Ына

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Северная Корея не выполняет взятые на себя обязательства по ядерному разоружению и по-прежнему нарушает многочисленные резолюции Совбеза ООН. Об этом сегодня, 3 августа, во время выступления на Азиатском форуме по безопасности в Сингапуре заявил госсекретарь США Майкл Помпео, пишет агентство Радио Свобода.

Координатор внешней политики США отметил, что до разоружения Пхеньяна "придется пройти еще долгий путь".

Такое заявление Помпео прозвучало вскоре после того, как в Белом доме вчера сообщили, что президент Дональд Трамп получил новое письмо от северокорейского диктатора Ким Чен Ына - и сразу отписал ему.

После встречи с Кимом в середине июня Трамп заверил, что тот пообещал скорую денуклеаризацию, однако позже американский лидер был осторожнее в оценках и говорил уже, что в ядерных переговорах с КНДР "нет ограничения во времени" и "спешить некуда".

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В конце мая КНДР торжественно и "на камеры" ликвидировала и без того во многом нерабочий ядерный полигон Пхунгери. 12 июня 2018 года Трамп и Ким встретились на историческом саммите в Сингапуре, подписав документ о денуклеаризация КНДР под гарантии США в течение 2,5 лет.

31 июля The Washington Post сообщила, что "есть признаки, что КНДР строит новые межконтинентальные баллистические ракеты, которые могут достичь США".