КНДР отвергает все предложения США по денуклеаризации - CNN

Ким Чен Ын и Дональд Трамп (фото - twitter.comScavino45)

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Соединенные Штаты продолжают давать Северной Корее варианты, как прийти к отказу от ядерного оружия, но Пхеньян все отклоняет

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США дали Северной Корее многочисленные предложения по денуклеаризации и КНДР все их отклонила. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

США делали и продолжают делать "предложения для начала и продвижения к конечной точке полной денуклеаризации". Северная Корея называет их "гангстерскими" и отвергает.

Туманные обещания, которые дали президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын так и остаются неопределенными - тогда не было определено ни сроков, ни четких рамок. Дипломатические связи пока не дают успеха и администрация Трампа остается на том же уровне влияния на Северную Корею, что и предыдущие.

Как стало известно из отчета ООН, Северная Корея не остановила свою ядерную и ракетную программы.

В конце мая КНДР торжественно и "на камеры" ликвидировала и без того во многом нерабочий ядерный полигон Пхунгери. 12 июня 2018 года Трамп и Ким встретились на историческом саммите в Сингапуре, подписав документ о денуклеаризация КНДР под гарантии США в течение 2,5 лет.

31 июля The Washington Post сообщила, что "есть признаки, что КНДР строит новые межконтинентальные баллистические ракеты, которые могут достичь США".