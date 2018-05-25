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25.05.2018, 08:38

"Прискорбно": Северная Корея отреагировала на демарш Трампа

"Прискорбно": Северная Корея отреагировала на демарш Трампа - Фото
Фото: Getty Images

В правительстве КНДР считают решение об отмене саммита "чрезвычайно прискорбным"

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Северная Корея по-прежнему готова к переговорам с США, несмотря на то, что Дональд Трамп отменил встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Первый заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Ким Ге Гван, власти КНДР открыты для решения проблем, сообщает агентство Deutsche Welle.

По словам Ким Ге Гвана, правительство Северной Кореи считает решение об отмене саммита "чрезвычайно прискорбным". "Мы вновь уведомляем США о готовности решать проблемы в любое время и в любом формате", - сказал замминистра.

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Встреча Трампа и Ына была запланирована на 12 июня в Сингапуре, однако американский президент 24 мая отменил саммит, указав, что своими последними заявлениями КНДР продемонстрировала "открытую враждебность". Между тем спустя некоторое время американский президент заявил, что по-прежнему не исключает возможности встретиться с лидером КНДР.

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Теги: северная корея, встреча в сингапуре
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