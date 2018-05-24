КНДР уничтожила ядерный полигон в присутствии западных СМИ

Северная Корея Фото: Getty Images

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Взрывы на расположенном в горах полигоне Пхунгери были сосредоточены на трех подземных туннелях и нескольких зданиях в окрестностях

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Северная Корея в присутствии иностранных журналистов произвела серию взрывов на полигоне для ядерных испытаний Пхунгери, назвав это его демонтажем, сообщает AP.

Взрывы на расположенном в горах полигоне были сосредоточены на трех подземных туннелях и нескольких зданиях в окрестностях.

Группа представителей СМИ, которые были свидетелями демонтажа, включала в себя журналистов Associated Press Television. КНДР не приглашалана мероприятие международных инспекторов по ядерному оружию.

Первым взрывом, по словам представителей КНДР, они разрушили северный туннель, который использовался для пяти ядерных испытаний в период с 2009 года.

Двумя другими взрывами, по словам чиновников, разрушены западный и южный туннели.

Также были разрушены наблюдательные пункты и казармы, используемые персоналом объекта.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в конце апреля заявил о намерении публично закрыть ядерный полигон в Пхунгери в присутствие журналистов. Такое намерение Ын высказал на саммите с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. По его словам, КНДР проведет закрытие ядерного объекта в мае. Он уточнил, что власти согласны "с целью обеспечения прозрачности для международного сообщества" пригласить экспертов и журналистов.