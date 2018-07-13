Коалицию подозревают в убийстве 28 мирных жителей в Сирии

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Число погибших может увеличиться из-за того, что еще десятки людей были ранены

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Воздушный удар на востоке Сирии, который, вероятно, был осуществлен под руководством международных сил США или Ирака, унес жизни 54 человек, из которых 28 – мирные граждане, а остальные - члены группы джихадистов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека.

По информации правозащитников, удар был нанесен по окрестностям городов Аль-Суса и Багуз аль-Фаукани.

Полковник Шон Райан, представитель возглавляемой Соединенными Штатами коалиции, сказал, что «союзные силы, возможно, осуществили удары в окрестностях». Он сказал, что коалиция изучает информацию о жертвах среди мирного населения.

Число погибших может увеличиться из-за того, что еще десятки людей были ранены, некоторые находятся в критическом состоянии.

Сирийские войска диктатора Башара Асада при поддержке наемников, "наземных" военных из стран-союзников и ВВС РФ взяли под контроль город Даръа, в котором семь лет назад на фоне "Арабской весны" в других странах началось восстание против режима.