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25.06.2018, 09:11

Кочевники убили в Нигерии почти 90 крестьян: отомстили за своих

Кочевники убили в Нигерии почти 90 крестьян: отомстили за своих - Фото
Скриншот из видеозаписи

В Нигерии ожесточенные конфликты за землю между различными этнорелигиозными группами - нередкое явление: за десятки лет в них убиты тысячи людей

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Не менее 86 крестьян из народности биром были убиты и шестеро тяжело ранены в центральном регионе Нигерии в результате нападения, как полагает полиция, вооруженной группы кочевых скотоводов. Об этом со ссылкой на местные власти сообщил ресурс The News Agency of Nigeria.

При пожарах в деревнях сгорели 50 домов, два автомобиля и 15 мотоциклов.

Трагедия произошла в деревнях Разат, Руку, Нъярр, Кура и Гана-Ропп из района Гашиш на территории Барикини Лади.

Как уточняет Daily Observer, два дня назад крестьяне напали на кочевников, убив несколько человек.

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В регионе введены усиленные полицейские патрули и установлен комендантский час.

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Теги: нигерия, убийство, этнический конфликт, кочевники, крестьяне
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