Количество жертв урагана Мария в Пуэрто-Рико: 4,6 тысяч человек

В Пуэрто-Рико ураган Мария и его последствия стали причиной гибели 4645 людей. Такие цифры назвали в докладе в медицинском журнале, сообщает CNN.
При этом официально известно, что погибли 64 человека.
Количество погибших точно установить невозможно, потому что некоторые смерти были спровоцированы условиями в которых люди жили месяцами.
11 апреля 2018 года сообщалось, что Пуэрто-Рико получит от министерства жилищного строительства и городского развития США $18,5 млрд на восстановление разрушенной и поврежденной прошлогодним ураганом Мария инфраструктуры и жилищного фонда.