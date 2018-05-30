Количество жертв урагана Мария в Пуэрто-Рико: 4,6 тысяч человек

Фото: Getty Images

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Назвать точную цифру невозможно - официально власти сообщают только об около 60 жертвах

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В Пуэрто-Рико ураган Мария и его последствия стали причиной гибели 4645 людей. Такие цифры назвали в докладе в медицинском журнале, сообщает CNN.

При этом официально известно, что погибли 64 человека.

Количество погибших точно установить невозможно, потому что некоторые смерти были спровоцированы условиями в которых люди жили месяцами.

11 апреля 2018 года сообщалось, что Пуэрто-Рико получит от министерства жилищного строительства и городского развития США $18,5 млрд на восстановление разрушенной и поврежденной прошлогодним ураганом Мария инфраструктуры и жилищного фонда.