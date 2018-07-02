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02.07.2018, 15:25

Количество самолетов в небе побило рекорд: фото

Количество самолетов в небе побило рекорд: фото - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Одновременно в небо поднялись 19 тысяч самолетов

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В небе зарегистрировано рекордное количество самолетов, которые совершали перелет в один день. Об этом сообщает Newshub.

Согласно данным онлайн-сервисов, за сутки 29 июня в воздушном пространстве впервые находилось более 200 тысяч лайнеров, а именно - 202 157 самолетов за сутки.

Одновременно в этот день в небе было зафиксировано 19 тысяч самолетов. В среднем эта отметка не превышает 11 тысяч.

Отмечается, что наиболее перегруженным было воздушное пространство над США, Европой, Индией, Средним Востоком и Юго-Восточной Азией.

Меньше всего самолетов совершало перелет над западным Китаем, Россией, северной Скандинавией, центральной Африкой и западной Австралией.

Над Ливией пролетел только один самолет. 

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Теги: самолет, воздушное пространство, рекорд, небо
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