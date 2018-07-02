Количество самолетов в небе побило рекорд: фото

Фото: iStock/Global Images Ukraine

commenthover

Одновременно в небо поднялись 19 тысяч самолетов

Реклама

Реклама

В небе зарегистрировано рекордное количество самолетов, которые совершали перелет в один день. Об этом сообщает Newshub.

Согласно данным онлайн-сервисов, за сутки 29 июня в воздушном пространстве впервые находилось более 200 тысяч лайнеров, а именно - 202 157 самолетов за сутки.

Одновременно в этот день в небе было зафиксировано 19 тысяч самолетов. В среднем эта отметка не превышает 11 тысяч.

Отмечается, что наиболее перегруженным было воздушное пространство над США, Европой, Индией, Средним Востоком и Юго-Восточной Азией.

Меньше всего самолетов совершало перелет над западным Китаем, Россией, северной Скандинавией, центральной Африкой и западной Австралией.

Над Ливией пролетел только один самолет.