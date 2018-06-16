Команда Трампа игнорировала его просьбу о встрече с Путиным - СМИ

Дональд Трамп и Владимир Путин Фото: Getty Images

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Политические помощники и дипломаты скептически относятся к идее президента США провести встречу с главой Кремля

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Команда президента США Дональда Трампа с ноября 2017 года игнорировала желание Трампа встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на источники в администрации США пишет The Washington Post.

Источники издания говорят, что Трамп частным образом просил своих помощников провести двустороннюю встречу с тех пор, как он встретился с Путиным на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге в ноябре 2017 года.

«После этой встречи президент сказал, что хочет пригласить Путина в Белый дом. Мы проигнорировали это», - сказал один из сотрудников администрации США.

Высшие помощники в Совете национальной безопасности также выступили против идеи встречи и заявили, что не рассматривают интерес Трампа к такой встрече в качестве приказа о ее подготовке. «Они решили: давайте подождем и посмотрим, вспомнит ли он об этом», - сказал один из чиновников.

Как пишет издание, Трамп после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном решил упрочить успех и вспомнил о своем желании провести саммит с Путиным.

По данным Washington Post, высокопоставленные политические помощники и дипломаты ставят под сомнение ценность встречи с Путиным, опасаясь, что она может бросить тень на саммит НАТО в Брюсселе.

9 июня в Кремле заявили, что Трамп и Путин обсудили по телефону возможную встречу в Вене.