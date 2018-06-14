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14.06.2018, 11:00

Компании Маска разрешили строить скоростную линию в Чикаго

Компании Маска разрешили строить скоростную линию в Чикаго - Фото
Фото: The Verge

Подземная скоросная линия должна соединить международный аэропорт с центром Чикаго; ожидается, что дорога займет 12 минут

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Мэр Чикаго одобрил компанию Илона Маска The Boring Company для строительства скоростной транзитной линии между международным аэропортом и центром города. Об этом сообщает The Verge.

Поездка вместо обычных 40 минут должна занять около 12 минут. Проект полностью профинансирует компания Маска и взамен будет получать прибыль от рекламы и транзитных сборов. Проект будет стоить около $1 млрд.

Каждое транспортное средство сможет перевозить по 16 пассажиров вместе с багажом. От аэропорта в центр Чикаго будет отправляться транспорт каждые 30 секунд. 

В мае Маск показал почти готовый подземный тоннель под Лос-Анджелесом. Регуляторные государственные органы должны окончательно одобрить проект. После чего введут бесплатный публичный проезд на нем через несколько месяцев.

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Теги: подземный тоннель, Чикаго
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