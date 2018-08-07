Конфликт между Эр-Риядом и Оттавой: авиарейсы в Торонто отменены

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Саудовская государственная авиакомпания отменила прямые рейсы в Торонто из-за призыва Канады освободить задержанных борцов за права женщин

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Государственная авиакомпании Саудовской Аравии приостановила прямые аиарейсы в Торонто после того, как Канада призвала освободить задержанных ранее борцов за права женщин. Об этом сообщает Би-би-си

"В связи с этим учетная запись, которая связана с властями Саудовской Аравии, разместила картинку об отмене полетов в Торонто. Пользователи соцсети указали на сходство между образом теракта 9/11. С тех пор учетная запись была удалена", - говорится в сообщении.

На картинке изображен самолет, который направляется к знаменитой Си-Эн Тауэр в Торонто.

6 августа, Саудовская Аравия заявила, что отзывает своего посла из Канады. Он объявлен персоной нон грата.

При этом в МИД королевства заявили, что это является ответом на "вмешательство во внутренние дела Саудовской Аравии, которое противоречит международным нормам и нарушает принцип суверенитета".

Министр иностранных дел Канады Фриланд заявила, что она обеспокоена высылкой дипломата и добавила, что "Канада всегда будет защищать права человека, включая права женщин и свободой выражения мнений во всем мире".

В мае этого года организация Human Rights Watch заявила, что в Саудовской Аравии арестовали семерых активистов, борющихся за права женщин.