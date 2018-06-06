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06.06.2018, 14:12

Конкурс красоты Мисс Америка отказывается от дефиле в бикини

Конкурс красоты Мисс Америка отказывается от дефиле в бикини - Фото
Фото: sentinelandenterprise.com

Участниц конкурса больше не будут оценивать по физической привлекательности

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Организаторы конкурса красоты Мисс Америка исключили дефиле в купальниках из программы и пообещали принимать участниц "всех размеров". Об этом говорится в официальном Twitter конкурса.

"Мы больше не конкурс красоты, теперь мы проводим соревнование", - заявила в интервью каналу ABC Гретхен Карлсон, бывшая победительница конкурса, которая в начале этого года возглавила его попечительский совет.

Она заявила, что жюри больше не будет оценивать девушек по внешности.

Официальный Twitter-аккаунт конкурса выпустил небольшое видео, на котором белый купальник рассыпается в прах с хештегом #byebyebikini ("пока-пока, бикини" - ред.).

По словам Карлсон, участницы 97-го конкурса Мисс Америка также смогут носить ту одежду, которая им нравится, а не только вечерние платья.

В 2019 году пройде конкурс Мисс Америка, организаторами которого выступят исключительно женщины. Он пройдет 9 сентября в городе Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси.

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Теги: США, мисс америка, конкурс красоты, бикини
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