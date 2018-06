Конкурс красоты Мисс Америка отказывается от дефиле в бикини

Фото: sentinelandenterprise.com

Организаторы конкурса красоты Мисс Америка исключили дефиле в купальниках из программы и пообещали принимать участниц "всех размеров". Об этом говорится в официальном Twitter конкурса.

"Мы больше не конкурс красоты, теперь мы проводим соревнование", - заявила в интервью каналу ABC Гретхен Карлсон, бывшая победительница конкурса, которая в начале этого года возглавила его попечительский совет.

Она заявила, что жюри больше не будет оценивать девушек по внешности.

Официальный Twitter-аккаунт конкурса выпустил небольшое видео, на котором белый купальник рассыпается в прах с хештегом #byebyebikini ("пока-пока, бикини" - ред.).

We're changing out of our swimsuits and into a whole new era #byebyebikini #MissAmerica2019 pic.twitter.com/pgyHotpoYz