Конкурс красоты Мисс Америка отказывается от дефиле в бикини

Фото: sentinelandenterprise.com

commenthover

Участниц конкурса больше не будут оценивать по физической привлекательности

Реклама

Реклама

Организаторы конкурса красоты Мисс Америка исключили дефиле в купальниках из программы и пообещали принимать участниц "всех размеров". Об этом говорится в официальном Twitter конкурса.

"Мы больше не конкурс красоты, теперь мы проводим соревнование", - заявила в интервью каналу ABC Гретхен Карлсон, бывшая победительница конкурса, которая в начале этого года возглавила его попечительский совет.

Она заявила, что жюри больше не будет оценивать девушек по внешности.

Официальный Twitter-аккаунт конкурса выпустил небольшое видео, на котором белый купальник рассыпается в прах с хештегом #byebyebikini ("пока-пока, бикини" - ред.).

We're changing out of our swimsuits and into a whole new era #byebyebikini #MissAmerica2019 pic.twitter.com/pgyHotpoYz — Miss America Org (@MissAmericaOrg) 5 червня 2018 р.

По словам Карлсон, участницы 97-го конкурса Мисс Америка также смогут носить ту одежду, которая им нравится, а не только вечерние платья.

В 2019 году пройде конкурс Мисс Америка, организаторами которого выступят исключительно женщины. Он пройдет 9 сентября в городе Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси.