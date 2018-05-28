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28.05.2018, 08:43

Корабли США прошли вблизи спорных островов в Южно-Китайском море

Корабли США прошли вблизи спорных островов в Южно-Китайском море - Фото
Иллюстративное фото (defensenews.com)

Два американских эсминца прошли возле Парасельских островов

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Два корабля ВМС США прошли вблизи островов в Южно-Китайском море, что вызвало осуждение со стороны официального Пекина. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

Два эсминца прошли в 12 милях от Парасельских островов.

Действия США были "попыткой противостоять тому, что Вашингтон расценивает как попытку Пекина ограничить свободу судоходства в стратегических водах". Операция была запланирована за несколько месяцев, однако, как отмечается, проведена в "особо чувствительное время", когда президента Дональд Трамп стремится продолжать сотрудничество с Китаем в вопросе Северной Кореи.

19 мая китайские бомбардировщики приземлились на спорных островах в Южно-Китайском море в ходе учений. 

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Теги: вмс сша, южно-корейское море, спорные острова, парасельские острова, эсминцы
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