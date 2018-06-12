Королевский зять в Испании получил за коррупцию почти 6 лет срока

Иньяки Урдангарин (фото - electomania.es)

commenthover

Бывший гандболист сборной, а ныне герцог и муж принцессы Кристины выйдет на свободу к 2025 году: проворачивал налоговые махинации и присваивал чужое

Реклама

Реклама

Иньяки Урдангарин, который приходится зятем королю Испании Филиппу, получил от Верховного суда страны 5 лет и 10 месяцев тюрьмы за налоговые махинации и "нецелевое использовании" нескольких миллионов евро из общественных фондов. Об этом случае топ-коррупции в стране ЕС сообщило агентство Deutsche Welle.

Обвинение требовало для герцога 19 лет тюрьмы.

Следствие установило, что 50-летний Урдангарин руководил некоммерческой организацией Nóos (содействие спорту в стране), и через свою фирму присваивал гонорары за мероприятия, которые не проводились.

Расследование уголовного дела Урдангарина и сестры испанского короля Кристины велось 10 лет. В 2017 году суд снял с принцессы обвинения в пособничестве, но постановил выплатить штраф (265 тысяч евро) за пользование деньгами, которые украл ее муж.

Читайте также: Украина замедлилась в своей борьбе с коррупцией – еврокомиссар

Сам Урдангарин помимо срока также получил штраф в размере более полумиллиона евро.

Он может избежать заключения, если его помилует Конституционный суд Испании, однако история страны пока не знает случаев помилования осужденных более чем на пять лет.

В прошлом осужденный был профессиональным гандболистом, 170 раз выступив в составе сборной страны.