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13.07.2018, 06:47

Космический корабль SpaceX доставили на космодром NASA: фото

Космический корабль SpaceX доставили на космодром NASA: фото - Фото
Crew Dragon (фото - пресс-служба SpaceX)

Crew Dragon постепенно проходит все необходимые испытательные процедуры, чтобы убедиться - в нем безопасно запускать экипажи на орбиту

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Американская частная компания SpaceX показала снимок Crew Dragon - обитаемой капсулы разрабатываемого ей космического корабля - уже на мысе Канаверал, где находится космодром NASA. Фото опубликовано в Instagram компании.

"На этой неделе Сrew Dragon прибыл во Флориду перед своим первым полетом после завершения термовакуумных и акустических тестов на станции NASA Plum Brook в Огайо", - говорится в сообщении.

Тремя неделями ранее космический корабль привезли в исследовательский центр NASA им. Джона Гленна в Огайо, чтобы проверить его способность противостоять экстремально низким/высоким температурам и условиям космического вакуума. Тесты пройдены успешно.

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Беспилотные тесты корабля, по планам SpaceХ, будут проведены осеньюПодробнее об этом проекте можно почитать/посмотреть на сайте SpaceX.

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Теги: Илон Маск, spacex, испытания, crew dragon, космический корабль
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