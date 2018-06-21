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21.06.2018, 06:47

Космический корабль SpaceX испытают на прочность в Огайо: фото

Космический корабль SpaceX испытают на прочность в Огайо: фото - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба SpaceX

Капсулу для пилотируемых полетов Crew Dragon привезли на тест-объект NASA на северо-востоке США

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Космический корабль Crew Dragon для экипажей, который в SpaceX намерены испытать до конца года, привезли в исследовательский центр NASA им. Джона Гленна в американском штате Огайо. Соответствующее фото появилось в Instagram компании Илона Маска.

На мощностях центра капсулу испытают в самой большой в мире термовакуумной камере, чтобы продемонстрировать ее способность противостоять экстремально низким/высоким температурам и условиям космического вакуума.

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Фото: пресс-служба SpaceX

После завершения тестов Crew Dragon (он же Dragon 2) перевезут в ангар Космического центра им. Кеннеди во Флориде, где после финальных испытаний его снарядят на космодроме в ракету-носитель Falcon 9.

Беспилотные тесты корабля, по планам SpaceХ, будут проведены осеньюПодробнее об этом проекте можно почитать/посмотреть на сайте SpaceX.

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Теги: spacex, космос, crew dragon, космический корабль, капсула
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