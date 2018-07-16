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16.07.2018, 09:52

Космический зонд Juno нашел вулкан на спутнике Юпитера - фото

Космический зонд Juno нашел вулкан на спутнике Юпитера - фото - Фото
Новая теплая область на Ио (фото - NASA)

В NASA предполагают, что это ранее обнаруженное пятно, однако сомневаются, что оно могло преодолеть такое расстояние и остаться прежних размеров

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Космический зонд Juno (Юнона) при помощи прибора Jovian InfraRed Auroral Mapper собрал данные, которые указывают на новый источник тепла вблизи южного полюса маленького спутника Юпитера Ио, что может указывать на ранее невидимый вулкан. Об этом сообщает миссия NASA.

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На снимке с зонда выделена новая теплая область на Ио (фото - NASA)

Инфракрасные данные были собраны 16 декабря 2017 года, когда Juno находился на расстоянии около 470 тысяч километров от спутника.

Отмечается, что новая точка на Ио поймана в 300 километрах от ранее обнаруженной.

"Мы не исключаем движение или модификацию ранее обнаруженного горячего пятна, однако трудно представить, что оно могло преодолеть такое расстояние и остаться прежним", - говорит Алессандро Мура, исследователь команды Juno из Национального института астрофизики в Риме.

Местонахождение Juno со состоянию на 4 июля 2016 года (фото - NASA)

Команда Juno продолжит оценку данных, собранных в ходе последнего и последующих полетов.

Предыдущие миссии NASA и наземные наблюдения обнаружили на Ио 150 активных вулканов. Всего ученые рассчитывают обнаружить порядка 250.

Размеры Ио по сравнению с Юпитером (фото - theplanets.org/io)

Зонд Juno достиг Юпитера в июле 2016 года. Изначально предполагалось, что у Juno будет короткая продолжительность жизни (до февраля 2018 года), так как аппарат должен был выходить на орбиту Юпитера каждые 14 дней. К сожалению, что-то пошло не так с клапанами в топливной системе, поэтому зонд застрял, выполняя 53-дневные маневры вместо 14-дневных.

Но теперь Juno получит шанс стать последней активной миссией NASA в дальнем космосе. NASA согласилось финансировать проект миссии Juno до 2022 финансового года и тем самым продлить научные изыскания еще на 41 месяц.

Спутник Юпитера Ио (фото - starchild.gsfc.nasa.gov) 

В сентябре 2018 года космический зонд Juno (Юнона) заглянул в недра Юпитера. Астрономам удалось измерить глубину ураганов Юпитера и вращение его недр.

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Теги: nasa, космос, вулкан, юпитер, спутник юпитера, вулканическая активность
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