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13.07.2018, 17:34

Космос ближе: в самолетах предложат настоящую еду астронавтов

Космос ближе: в самолетах предложат настоящую еду астронавтов - Фото
Самолет (фото - Getty Images) Фото: Getty Images

Попробовать блюда можно будет на рейсах авиакомпании Lufthansa

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Немецкая авиакомпании Lufthansa предлагает своим пассажирам попробовать настоящую еду космонавтов. Lonely Planet сообщает, что компания разработала особое бортовое меню. Оно состоит из блюд, которые едят астронавты на Международной космической станции.

Ранее астронавт Александр Герст стал первым немцем-командиром МКС, отправившись в шестимесячную миссию. Новым космическим меню авиакомпания решила отпраздновать достижение Герста.

Кейтеринговая компания, отвечающая за питание на рейсах Lufthansa, разработала для Европейского космического агентства "бонусные блюда" для астронавтов. Такую еду клиенты компании, летящие в бизнес-классе на дальнемагистральных рейсах из страны, могут попробовать во время полета. Авиакомпания предлагает пассажирам несколько блюд на выбор. В Lufthansa убеждены, что еда космонавтов внесет разнообразие в привычный рацион пассажиров.

Ранее стала известна примерная стоимость туристического полета в космос от компании Blue Origin. Старт продаж назначен на 2019 год, а 10-минутный полет обойдется в $200-300 тысяч.

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Теги: космос, авиакомпания, еда, Lufthansa
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