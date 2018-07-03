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03.07.2018, 23:59

Кремль помогал Трампу победить на выборах - сенатский комитет США

Кремль помогал Трампу победить на выборах - сенатский комитет США - Фото
Фото: Getty Images

Выводы сенатского комитета контрастируют с заключением комитета по разведке Палаты представителей

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В США сенатский комитет по разведке опубликовал открытый доклад, в котором выражается поддержка выводов разведсообщества о том, что во время президентских выборов 2016 года Россия предпринимала усилия, направленные на поддержку Дональда Трампа. Об этом сообщает Голос Америки.

"Комитет 16 месяцев изучал источники, методы работы разведки и работу аналитиков, лежащие в основе выводов разведсообщества, и не имеет причин оспаривать сделанные заключения", – заявил глава комитета Ричард Берр.

О точности выводов американских спецслужб заявил и сенатор-демократ Марк Уорнер: "Российские усилия были широкомасштабными и изощренными, и их целью было подорвать веру общества в демократический процесс, нанести ущерб Хиллари Клинтон и помочь Дональду Трампу".

Выводы сенатского комитета контрастируют с заключением комитета по разведке Палаты представителей, согласно выводам которого Москва стремилась вызвать хаос и распри, но не преследовала цели оказать помощь Трампу.

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Теги: вмешательство в выборы США, сенат сша
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