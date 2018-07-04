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04.07.2018, 19:17

Кремль засыпает Терезу Мэй приглашениями на футбол

Кремль засыпает Терезу Мэй приглашениями на футбол - Фото
Тереза Мэй (фото - пресс-служба правительства Британии)

Британская премьер продолжает бойкот

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Российские власти продолжают уговаривать премьер-министера Великобритании Терезу Мэй приехать в РФ на чемпионат мира по футболу и отказаться от бойкота, который Соединенное Королевство объявило из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом сообщает The Guardian.

После победы сборной Англии в игре с Колумбией и выхода команды в четвертьфинал ЧМ-2018, Россия направила Мэй очередное приглашение.

По информации издания, британская премьер получила уже несколько приглашений от Кремля, но не ответила на них.

В 1/4 финала англичане сыграют против сборной Швеции. Как отмечает газета, власти скандинавской страны «не столь решительны» в намерении бойкотировать мундиаль.

Британское правительство считает, что премьер-министр Швеции Стефан Левен пообещал, что шведские министры не посетят ни одного матча на турнире. Однако министр иностранных дел Швеции Марго Валстром ранее заявила, что Стокгольм обещал бойкотировать только открытие чемпионата и групповой этап.

3 июля Англия выиграла у Колумбии в серии послематчевых пенальти и прошла в четвертьфинал ЧМ-2018.

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Теги: Тереза Мэй, бойкот чм-2018, чм-2018
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