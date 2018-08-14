Крушение моста в Генуе: число жертв увеличилось

commenthover

Сейчас спасатели пытаются освободить людей, попавших под завалы

Реклама

Реклама

Число жертв обрушения автомобильного моста Моранди возле Генуи в Италии достигло 35 человек. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на службу скорой помощи.

Сейчас спасатели пытаются освободить людей, попавших под завалы.

В операции принимают участие около 200 пожарных, сказал министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

Сегодня на севере Италии, в Генуе обрушилась секция автомобильного моста Морандинад рекой Полчевера. Во время обрушения на мосту находились автомобили.

На месте происшествия работают спасатели, людей под завалами ищут с собаками, дежурят медицинские самолеты.

Ранее сообщалось об 11 погибших и 6 пострадавших.