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14.08.2018, 19:15

Крушение моста в Генуе: число жертв увеличилось

Крушение моста в Генуе: число жертв увеличилось - Фото

Сейчас спасатели пытаются освободить людей, попавших под завалы

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Число жертв обрушения автомобильного моста Моранди возле Генуи в Италии достигло 35 человек. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на службу скорой помощи.

Сейчас спасатели пытаются освободить людей, попавших под завалы.

В операции принимают участие около 200 пожарных, сказал министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

Сегодня на севере Италии, в Генуе обрушилась секция автомобильного моста Морандинад рекой Полчевера. Во время обрушения на мосту находились автомобили.

На месте происшествия работают спасатели, людей под завалами ищут с собаками, дежурят медицинские самолеты.

Ранее сообщалось об 11 погибших и 6 пострадавших.

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Теги: жертвы, италия, мост, генуя, моранди
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