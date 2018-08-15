Крушение моста в Генуе: МВД Италии назвало количество погибших

Фото: twitter

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Среди найденных жертв три несовершеннолетних - восьмилетний ребенок и двое подростков в возрасте 12 и 13 лет

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Министерство внутренних дел Италии заявило, что в результате обрушения моста Моранди в городе Генуя по меньшей мере 31 человек погиб. Представитель МВД Италии озвучил уточненные данные, передает издание Corriere della Sera со ссылкой на сообщение ведомства.

Согласно сообщению, тела пяти погибших еще не опознали. Поисковые работы продолжаются. В операции участвуют более 300 спасателей с собаками.

Среди найденных жертв три несовершеннолетних - восьмилетний ребенок и двое подростков в возрасте 12 и 13 лет.

По данным издания, из-за происшествия около 440 человек вынуждены покинуть свои дома.

Фото: twitter.com/rinaldosidoli

I soccorritori lavoreranno senza soste tutta la notte. Nella speranza di altri miracoli. Atti di eroismo nell'anonimato di chi meriterebbe ben altri riconoscimenti. Forza #Genova pic.twitter.com/DmX37vbUkd — Angelo Mangiante (@angelomangiante) 14 серпня 2018 р.





Фото: Twitter

Фото: МВД Италии

Фото: МВД Италии

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Министерство транспорта Италии готовит гражданский иск оператора рухнувшего в Генуе автомобильного моста.

Ранее вчера, 14 августа, СМИ со ссылкой на службу скорой помощи сообщали, что число жертв обрушения автомобильного моста Моранди возле Генуи в Италии достигло 35 человек.

14 августа в Италии рухнул автомобильный мост.