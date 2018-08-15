Крушение моста в Генуе: власти раскрыли подробности трагедии

Фото: Repubblica.it

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Власти Италии назвали ответственных за трагедию и рассказали о возможном наказании

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Власти Италии раскрыли подробности обрушения моста в Генуе. В результате обрушения секции моста погибли 39 человек, сообщает La Stampa.

Мост обвалился над жилым квадратом, обломки повредили несколько промышленных помещений. Спасатели службы запретили местным жителям района возвращаться в свои дома из-за опасности нового обрушения. Специалисты предполагают, что еще одна секция моста может упасть. Одна из уцелевших опор моста Моранди начала трескаться и вызывает опасения спасателей.

Более 400 человек, проживающих в районе обрушения, 14 августа эвакуировали, они провели ночь в гуманитарном центре. Правоохранители расширяют "красную зону", закрывая потенциально опасные территории. Пока что неизвестно, когда местные жители смогут вернуться домой. На месте происшествия продолжается спасательная операция, специалисты убирают обломки и ищут возможных пострадавших.

Министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли назвал причиной обрушения моста серьезные недочеты в техобслуживании. Министерство транспорта готовит гражданский иск против компании-оператора, обслуживавшей мост в Генуе. Тонинелли в Facebook сообщил, что компанию Autostrade per l'Italia могут лишить лицензии и обязать выплатить штраф до 150 миллионов евро. Министр считает, что виновные должны понести наказание, а руководство компании - уйти в отставку.

Тонинелли отметил, что власти проведут масштабную проверку дорожных объектов во избежание подобных катастроф.

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14 августа обрушился автомобильный мост в Генуе. Пострадавших под обвалами ищут с собаками, на месте происшествия дежурят медицинские вертолеты.