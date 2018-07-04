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04.07.2018, 15:05

Куда бежать при аварии на АЭС: поможет искусственный интеллект

Куда бежать при аварии на АЭС: поможет искусственный интеллект - Фото
Фото: LIGA.net

Знание того, куда пойдет ядерный шлейф после аварии на атомной станции, ускорит эвакуацию и значительно снизит первоначальный вред, считают ученые

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Одна из областей применения искусственного интеллекта, где электронный "разум" может преуспеть - проработка сценариев с огромным числом переменных; например, это моделирование процесса распространения радиоактивного облака после аварии на атомной электростанции. Об этом со ссылкой на данные исследователей Университета Токио в журнале Scientific Reports пишет сайт ScienceAlert.

Система, которую разрабатывает инициативная группа, учитывает множество факторов при прогнозировании разлета отравленного воздуха: розу ветров, текущие погодные условия, силу и направление утечки радиации, тип изотопа и другое.

Включение таких вычислений в системы безопасности АЭС может в значительной мере помочь ликвидаторам и жителям близлежащей территории, если на станции произойдет авария с утечкой радиоактивных веществ. 

Разработчики программного комплекса говорят, что могут с 85-процентной точностью (95% зимой) предвидеть путь следования "грязного" воздуха с 33-часовой форой. Самый непредсказуемый месяц - июль (78%).

Эти данные справедливы для центральной части Японии.

Спецпроект LIGA.netЯдерный рубикон. Все самое главное об аварии на ЧАЭС

Симуляция показывает, как радиоактивный изотоп йода разлетался после аварии на Фукусиме (использованы данные о выбросах и погоде 11-31 марта 2011 года):

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Теги: наука, авария, радиация, чернобыль, фукусима, симуляция
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