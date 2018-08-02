Куда исчезла Меркель: в Германии ищут, где отдыхает канцлер

Немецкие медиа задаются вопросом, куда пропала канцлер Ангела Меркель, после того, как его супруга заметили в северной Италии без нее. Об этом пишет Reuters.
В последние годы СМИ всегда замечали Меркель с мужем Иоахимом Зауэром в отпуске в Альпах, но в этот раз муж проводит каникулы вместе со своим сыном от первого брака.
"Где прячется канцлер? В летней резиденции или со своей 90-летней матерью в Уккермарке? Семейный кризис? Больница? Секретная миссия?", - говорит заголовок издания Bild.
В прошлом месяце журналисты спрашивали Меркель о ее планах на отпуск и она сказала, что собирается отдохнуть, не уточнив подробностей. Ее спикер отказалась давать комментарии.
Зауэр редко появляется на публике со своей женой, но обычно каждое лето их видят вместе в южном Тироле в Италии.
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