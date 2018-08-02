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02.08.2018, 17:58

Куда исчезла Меркель: в Германии ищут, где отдыхает канцлер

Куда исчезла Меркель: в Германии ищут, где отдыхает канцлер - Фото
Ангела Меркель (фото - Getty Images)

Немецкие СМИ заметили мужа канцлера Германии во время отпуска со своим сыном от первого брака, но Меркель с ними не было

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Немецкие медиа задаются вопросом, куда пропала канцлер Ангела Меркель, после того, как его супруга заметили в северной Италии без нее. Об этом пишет Reuters.

В последние годы СМИ всегда замечали Меркель с мужем Иоахимом Зауэром в отпуске в Альпах, но в этот раз муж проводит каникулы вместе со своим сыном от первого брака. 

"Где прячется канцлер? В летней резиденции или со своей 90-летней матерью в Уккермарке? Семейный кризис? Больница? Секретная миссия?", - говорит заголовок издания Bild.

В прошлом месяце журналисты спрашивали Меркель о ее планах на отпуск и она сказала, что собирается отдохнуть, не уточнив подробностей. Ее спикер отказалась давать комментарии. 

Зауэр редко появляется на публике со своей женой, но обычно каждое лето их видят вместе в южном Тироле в Италии. 

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Теги: Германия, ангела меркель, канцлер, отпуск
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