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06.08.2018, 13:28

Латвиец приговорен за шпионаж на Россию

Латвиец приговорен за шпионаж на Россию - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Юрий Стилве длительное время собирал информацию о вооруженных силах, инфраструктуре, и других объектах, интересующих спецслужбы РФ

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В латвийском городе Мадони выездная сессия Видземского окружного суда признала виновным в шпионаже в пользу России гражданина Латвии, который собирал информацию о Вооруженных силах страны. Об этом сообщает Delfi.

Согласно информации, обвиняемый владелец фермы под Алуксне Юрий Стилве, свою вину признал и раскаялся.

Уголовное дело было открыто в декабре 2017 года полицией безопасности Латвии, задержан был житель приграничного региона.

В ходе следствия установлено, что Стилве длительное время собирал информацию о Национальных вооруженных силах Латвии, в частности, об инфраструктуре, и объектах, интересующих спецслужбы РФ.

Отмечается, что он был завербован офицером российской спецслужбы на территории России.

Стилве приговорен к трем годам лишения свободы условно. Также ему назначен пробационный надзор на три года и шесть месяцев. Ему засчитали девять месяцев, которые обвиняемый провел в следственном изоляторе.

15 июля в Вашингтоне задержали 29-летнюю гражданку РФ Марию Бутину. В Минюсте США заявляют, что россиянка работала под руководством высокопоставленного кремлевского чиновника, ее обвиняют в проникновении в американскую политическую организацию и незарегистрированной деятельности в пользу РФ.

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Теги: шпион, Латвия, шпионаж, российски шпион
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