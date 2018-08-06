Латвиец приговорен за шпионаж на Россию

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Юрий Стилве длительное время собирал информацию о вооруженных силах, инфраструктуре, и других объектах, интересующих спецслужбы РФ

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В латвийском городе Мадони выездная сессия Видземского окружного суда признала виновным в шпионаже в пользу России гражданина Латвии, который собирал информацию о Вооруженных силах страны. Об этом сообщает Delfi.

Согласно информации, обвиняемый владелец фермы под Алуксне Юрий Стилве, свою вину признал и раскаялся.

Уголовное дело было открыто в декабре 2017 года полицией безопасности Латвии, задержан был житель приграничного региона.

В ходе следствия установлено, что Стилве длительное время собирал информацию о Национальных вооруженных силах Латвии, в частности, об инфраструктуре, и объектах, интересующих спецслужбы РФ.

Отмечается, что он был завербован офицером российской спецслужбы на территории России.

Стилве приговорен к трем годам лишения свободы условно. Также ему назначен пробационный надзор на три года и шесть месяцев. Ему засчитали девять месяцев, которые обвиняемый провел в следственном изоляторе.

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