Латвия подключится к расследованию попытки путча в Черногории

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В Латвии расследуют, переводили ли ее банки деньги Кремля на попытку государственного переворота в Черногории

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В Латвии расследуют возможное использование банков страны в качестве каналов финансирования предполагаемых операций Кремля относительно вмешательства во внутреннюю политику других стран. Об этом сообщает агентство Reuters.

Расследование началось после того, как Рига получила соответствующее предупреждение от США о том, что граждане России и других бывших советских республик, попавшие под санкции США, вкладывали деньги в латвийские банки.

В Латвии не исключают, что некоторые из них могли использовать подобные вложения для "подрыва политических систем в других странах".

В частноти, речь идет о передачи денег из РФ через латвийский банк для финансирования попытки госпереворота в Черногории.

Россию также обвиняют во вмешательстве в выборы других стран - от Германии до США и Франции. Москва все претензии отрицает.

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16 октября 2016 года, в день парламентских выборов в Черногории, полиция страны сообщила о задержании группы сербских граждан, которые по данным прокуратуры готовили государственный переворот и покушения на тогдашнего премьер-министра Мило Джукановича. По данным правоохранительных органов, в группу заговорщиков, помимо сербских националистов, входили и два агента российской разведки - Эдуард Шишмаков и Владимир Попов. Москва официально отвергла любую причастность к организации путча.