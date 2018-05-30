Лавров едет в Северную Корею

Сергей Лавров (фото - пресс-служба МИД РФ)

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Российский министр иностранных дел прибудет в Пхеньян завтра, в последний день весны

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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров "в ближайшее время" прибудет с визитом в Северную Корею. Его пригласил в Пхеньян коллега от КНДР Ли Ён Хо, сообщил рупор северокорейской пропаганды Центральное телеграфное агентство Кореи.

Каковы цели запланированного визита главы МИД РФ, в ЦТАК не раскрыли.

Позднее сайт российского ведомства сообщил, что Лавров прилетит в Пхеньян завтра, 31 мая, чтобы "обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также обменятся мнениями по ситуации вокруг Корейского полуострова и другим ключевым международным и региональным проблемам".

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12 июня 2018 года лидер КНДР впервые в истории может встретиться с президентом США, если стороны все-таки договорятся о проведении саммита в Сингапуре. 24 мая Трамп отменил саммит "из-за поведения Северной Кореи", но на следующий день заявил, что с Пхеньяном "состоялась продуктивная беседа".

27 мая американские чиновники прибыли в КНДР для переговоров по организации встречи лидеров стран, а 29 мая северокорейский топ-чиновник Ким Ён Чоль прибыл в Вашингтон на переговоры с госсекретарем Майклом Помпео.