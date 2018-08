Лесной пожар в Ирландии раскрыл каменную надпись времен войны

Фото: twitter.com/IrishAirCorps

На востоке Ирландии лесной пожар раскрыл каменную надпись времен Второй мировой войны, адресованную пилотам. Надпись сообщает о нейтралитете государства, передает ВВС.

Огромную надпись Eire (Ирландия) случайно обнаружил на мысе Брей-Хэд полицейский вертолет. Выложенная из каменных глыб надпись предупреждала пилотов о том, что они пролетают над нейтральной территорией.

Fires on Bray Head expose amazing World War 2 landmarks. The fires exposed the old Eire 8 sign,which is in reasonable condition. Photos courtesy of the Garda Air Support Unit, which is a mixed unit operated by Air Corps Pilots and Garda specialists. @gardainfo @opwireland pic.twitter.com/4vvg3HIjQv