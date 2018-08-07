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07.08.2018, 15:07

Лесной пожар в Ирландии раскрыл каменную надпись времен войны

Лесной пожар в Ирландии раскрыл каменную надпись времен войны - Фото
Фото: twitter.com/IrishAirCorps

Из-за пожара удалось увидеть адресованную пилотам каменную надпись времен Второй мировой войны

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На востоке Ирландии лесной пожар раскрыл каменную надпись времен Второй мировой войны, адресованную пилотам. Надпись сообщает о нейтралитете государства, передает ВВС.

Огромную надпись Eire (Ирландия) случайно обнаружил на мысе Брей-Хэд полицейский вертолет. Выложенная из каменных глыб надпись предупреждала пилотов о том, что они пролетают над нейтральной территорией.

Всего во время Второй мировой войны было выложено около 80 надписей. По данным властей, обнаруженный знак был под номером 8.

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6 августа жителей шведского острова Бьерке эвакуировали из-за пожара. Предварительно, остров загорелся из-за сигнальной ракеты, выпущенной с лодки рядом с островом.

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Теги: Вторая мировая война, пожар, ирландия, лес, надпись
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